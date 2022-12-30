Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вход на Красную площадь в Москве ограничат с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. В данный промежуток времени нельзя будет пройти на площадь Революции и Манежную площадь.

В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 года до 07:00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен, — сообщили в департаменте.

В ведомстве добавили, что перекрывать дорожное и пешеходное движение на Тверской улице и переулках в центре Москвы в период новогодних праздников не планируют. По информации департамента, в новогодние каникулы также будут проводиться ярмарки и гулянья, детские представления. Запуск фейерверков в честь Нового года в Москве не планируется.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что метрополитен ограничит движение на Кольцевой линии в период с 2 по 7 января. Так, с 2 по 4 января поезда будут курсировать только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января — только по часовой стрелке. В ведомстве пояснили, что это необходимо сделать для обновления инфраструктуры станций.