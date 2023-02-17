«Ветер и метель»: синоптик рассказал москвичам о сложной погоде на выходных Синоптик Шувалов предупредил о снегопаде в Москве на выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на выходных ожидаются ветер, снегопад и метель, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура останется на уровне 2–5 градусов ниже нуля, а атмосферное давление резко понизится.

На выходных столицу накроют ветер и метель. Так, в Москве будет идти достаточно продолжительный снегопад, сопровождаемый резким падением давления до значений 725–727 мм ртутного столба. Столбик же термометра встанет на отметке в 2–5 градусов ниже ноля, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в феврале ожидает по-мартовски теплая погода. Прогнозировалось, что днем температура воздуха в столице будет составлять от нуля до двух градусов тепла. При этом каждый день обещался небольшой снег.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.