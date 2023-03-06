В ЖК на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар В ЖК «Михайловский парк» на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

В ЖК «Михайловский парк», расположенном на юго-востоке Москвы, произошел пожар, рассказали NEWS.ru в пресс-службе управления МЧС по столице. В доме на 23-м этаже в одной из квартир загорелись личные вещи. Огонь раскинулся на площади десять квадратных метров.

В 12:48 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, улица Михайлова, дом 30А, корпус 4, где происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 23-м этаже жилого дома на площади, — сообщили в МЧС.

К 13:13 мск сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы погиб один человек, задохнувшийся в кабине лифта. По данным СМИ, огонь вспыхнул утром в 17-этажном доме на улице Тайнинской.

Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Площадь возгорания составила около 50 «квадратов». Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.