В Зеленограде таксисты учинили массовую аварию Массовое ДТП с участием машин такси произошло в Зеленограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Зеленоградском округе Москвы днем 21 мая произошло массовое ДТП, участниками которой стали только машины такси, пишет Telegram-канал «Москва с огоньком». Судя по опубликованным кадрам, там столкнулись четыре автомобиля, один из которых оказался на встречной полосе.

Одна из легковушек вылетела на обочину. Все авто двигались в попутном направлении, и у некоторых разбиты багажники. Информации о пострадавших нет. Как пишет «Инфопортал Зеленограда», авария случилась на Панфиловском проспекте. На место происшествия прибыл пожарный автомобиль и скорая помощь.

Ранее в подмосковном Красногорске мотоциклист врезался в машину дорожной патрульной службы. На кадрах с моментом ДТП видно, что столкновение произошло при выезде патруля ДПС на дорогу. Судя по движению авто, можно предположить, что машина заглохла на повороте. Ехавший по дороге мотоциклист не успел затормозить.

До этого в центре Москвы автомобиль Cadillac сбил пенсионерку, пожилая женщина скончалась. Отмечается, что водитель иномарки сдавал назад на парковке на проспекте Мира и совершил наезд на 86-летнюю жительницу столицы, врачи не смогли спасти женщину.