Мотоциклист сделал сальто над машиной ДПС и попал на видео В Подмосковье мотоциклист наехал на заглохший автомобиль ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске мотоциклист врезался в машину дорожной патрульной службы, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». На кадрах с моментом ДТП видно, что столкновение произошло при выезде патруля ДПС на дорогу. Судя по движению авто, можно предположить, что машина заглохла на повороте. Ехавший по дороге мотоциклист не успел затормозить.

При столкновении с задней частью машины мотоцикл перевернулся, а водитель вылетел через руль. По данным канала, никто не пострадал. Существенный урон был нанесен мотоциклу.

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