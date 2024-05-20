В центре Москвы Cadillac сбил пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы автомобиль Cadillac сбил пенсионерку, она скончалась, сообщило столичное управление ГИБДД в Telegram-канале. Авария произошла вечером 19 мая на проспекте Мира около дома 88.

Отмечается, что водитель иномарки сдавал назад на парковке и совершил наезд на жительницу столицы 1938 года, врачи не смогли спасти женщину. На месте работают следователи и другие специалисты.

17 мая в Москве машина переехала лежавшую на парковке пенсионерку. По данным пресс-службы Госавтоинспекции столицы, под колесами авто оказалась 61-летняя женщина. ДТП случилось на Вешняковской улице в районе дома 12Б. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего самокатчика на 500 тысяч рублей за то, что тот сбил пенсионерку. Как уточнили в региональной прокуратуре, в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.

Инцидент произошел в октябре 2022 года на проспекте Ленина. Подросток во время движения на электросамокате совершил наезд на 77-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали перелом плечевой кости со смещением, что было квалифицировано как причинение вреда здоровью средней степени тяжести.