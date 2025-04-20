Подмосковные любители шашлыков выжгли целую парковку В Подольске сгорело несколько автомобилей из-за непотушенного мангала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области, в городе Подольске, несколько автомобилей сгорели на парковке у ЖК «Весенний», рассказали авторы Telegram-канала «Осторожно, Москва». Машины сгорели из-за непотушенного мангала.

Местные жители в качестве причины инцидента указали на любителей готовить шашлыки в неположенных местах. Кто-то решил разжечь мангал на импровизированной парковке на неасфальтированном участке рядом с жилым комплексом. Огонь, по словам местных, быстро перешел на траву, а затем — на машины.

Автомобили сгорели за 10 минут, очень быстро, еще до приезда пожарных. Сейчас все потушили, — рассказали местные жители.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в подмосковном Наро-Фоминске в частном доме. Как рассказали в пресс-службе местного управления СК России, погибло три человека, включая ребенка.

Также сообщалось, что ребенок поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном поселке городского типа Нахабино. Как рассказал Telegram-канал «112», общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, сгорели несколько торговых павильонов. Посетители успели эвакуироваться до того, как огонь начал активно распространяться. По словам авторов, поджигателя завербовали неизвестные лица.