В Орехово-Зуево вспыхнул крупный пожар в ТЦ

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковном Орехово-Зуево горит ТЦ «Феникс». Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по региону, наблюдается задымление на втором этаже торгового центра.

В 08:48 поступило сообщение о возгорании в городском округе Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 15. Пожарные на месте, — сообщили в МЧС.

На распространившихся в Сети кадрах виден открытый огонь. По информации РИА Новости, пламенем охвачено 80 кв. м.

В настоящий момент идет тушение пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковном Осташево были слышны взрывы. По информации канала, вспыхнул спиртзавод, принадлежащий компании «Константа-Фарм М», которая производит спиртосодержащую фармацевтическую продукцию.

До этого в Одинцово Московской области на складе с бумагой и картоном произошел пожар. В результате возгорания погибли трое рабочих.