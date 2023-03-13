Над Новой Москвой заметили неопознанный летательный аппарат SHOT: над Новой Москвой снова заметили неопознанный летательный аппарат

Фото: vk.com/ inkgn/Global Look Press

Неопознанный летающий объект (предположительно, ступень ракеты «Тополь»), 2019 год

В Новой Москве снова заметили неизвестный летательный аппарат, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, на этот раз он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе.

SHOT сообщает, что о светящемся объекте, который летел на низкой высоте, сообщил наряд полиции, ночью патрулирующий район ТиНАО. Аппарат двигался в сторону заправки, а через некоторое время вернулся обратно в направлении Михайлово-Ярцевского поселения.

Неопознанные летательные аппараты также были замечены в Новой Москве в минувшую пятницу. Патрульные полицейские заметили четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте. НЛО летели недалеко от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО.

Минобороны РФ 28 февраля сообщило о подавлении российскими средствами РЭБ украинских дронов, пытавшихся атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщал о падении беспилотника в районе деревни Губастово под Коломной.