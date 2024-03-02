В Москву возвращается зима? Холодно ли будет 8 марта, когда ждать тепла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первая неделя весны принесет в столицу России резкое похолодание после февральской оттепели. Насколько холодно будет в Москве, вернется ли настоящая зима, когда будет тепло?

Правда ли, что в Москву вернется зима

Следующая неделя принесет в столицу России холода. Об этом заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«На следующей неделе в столицу вернутся холода. 4 и 5 марта еще сохранится относительно теплая погода. Со среды москвичей ожидают осадки в виде дождя, а также понижение температуры. Столбики термометров к концу недели опустятся до минусовых значений. Ночью температура воздуха составит — 4...6 градусов, днем —1...4 градуса. Преимущественно на неделе будет облачно», — рассказал он.

Какую погоду ждать на следующей неделе

По данным метеослужбы Foreca, в ближайшие дни в Москве будет солнечная погода без ветра. Температура к середине дня будет подниматься выше нуля, а ночью стоит ждать заморозков. В среду столбики термометров уйдут ниже нуля на весь день. Холоднее всего будет в ночь на Международный женский день.

«Выходные в честь 8 Марта, к сожалению, тоже будут холодными. Нас ждет почти январская погода: ночью — до минус 13 градусов, а днем — от минус 5 до минус 8», — рассказал MSK1.RU научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он предупредил, что в марте погода будет очень нестабильной и делать дальние прогнозы невозможно.

Когда в Москву придет тепло

Температура начнет подниматься ближе к середине месяца, говорят данные Foreca. Похолодание, которое придет на следующей неделе, будет продолжаться примерно в течение недели — до 13 марта. Затем среднесуточные температуры постепенно начнут повышаться.

Однако сайт meteonovosti.ru предупреждает, что после периода тепла в середине месяца может начаться резкое похолодание.

Роман Вильфанд предупредил, что вероятность того, что настоящая весна придет в Москву уже в марте, невелика.

«Это подтвердит статус марта как еще одного зимнего месяца. Не даром в народе говорят: „Пришел марток — надевай семь порток“. Грядущая весна будет крайне неустойчивой», — указал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

В Петербург начало следующей недели также принесет похолодание, однако оно будет недолгим, заявил NEWS.ru синоптик из центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Там всего пару дней температура продержится в диапазоне 1–3 градуса ниже ноля, а уже в четверг, скорее всего, вернется к нулевым значениям. Может быть даже оттепель до 10 марта», — уточнил Ильин.

Foreca прогнозирует, что резкое похолодание в Петербурге не будет таким глубоким, как в Москве. Однако оно сменится не оттепелью, а неделей, в течение которой температура будет держаться около 0 градусов. При этом ожидается пасмурная погода с минимальными осадками.

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