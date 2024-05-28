Необычный гость парализовал работу продуктового магазина в Зеленограде Змея парализовала работу продуктового магазина в Зеленограде

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В московском Зеленограде спасатели выловили змею, найденную в подсобке продуктового магазина, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, рептилия перепугала весь персонал и на время парализовала работу заведения.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на Яблоневой аллее. Сотрудникам магазина пришлось вызывать спасателей, чтобы они выловили рептилию. Прибывшие на место эксперты пришли к выводу, что найденное животное оказалось неядовитым ужом.

Ранее сообщалось, что в Южном Бутово спасатели отловили ондатру, которая напугала местных жителей. В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы отметили, что животное бегало по подвальному помещению на улице Академика Семенова. Местные жители приняли грызуна за большую крысу.

До этого стало известно, что семья из района Северное Тушино в Москве больше месяца вылавливала куницу, чтобы вернуть ее в дикую природу. Москвичи все это время подкармливали зверька, а после хитростью заманили его в котоловку и отвезли в лес под Зеленоградом.