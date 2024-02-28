Москвичи провели «спецоперацию» по возвращению куницы в дикий лес Семья из Москвы больше месяца вылавливала дикую куницу, чтобы вернуть ее в лес

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Семья из района Северное Тушино в Москве больше месяца вылавливала куницу, чтобы вернуть ее в дикую природу, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, москвичи все это время подкармливали зверька, а после хитростью заманили его в котоловку и отвезли в лес под Зеленоградом.

Впервые куницу заметили в январе — зверек сидел за окном на кондиционере. Следующей ночью он появился снова, после чего регулярно стал приходить в гости к семье. Москвичи подкармливали его всю зиму и даже дали имя — Нафаня. Больше всего ему полюбились лакомства в виде хлеба с медом, яиц и курицы.

Но вскоре москвичи решили вернуть животное в дикую природу. Глава семейства позаимствовал у знакомых котоловку, в которую заманил зверька. После этого куницу отвезли в лес, чтобы она не нашла обратную дорогу.

Ранее сообщалось, что сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы вызволили куницу, застрявшую в капкане возле озера в поселке 8 Марта. За помощью к ним обратились неравнодушные местные жители. Зверек свисал с ветки с раненой лапой.

До этого стало известно, что жители Новороссийска пожаловались на отказ городских служб в спасении застрявшего на дереве голодного енота. По словам местных жителей, енот сидит на дереве в течение нескольких дней без еды и воды. Глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров сообщил, что такие вызовы никогда не игнорируются, однако в этот раз возникла заминка с подъемником.