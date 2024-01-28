В Уфе спасатели вызволили «символ города» из лап капкана В Уфе спасатели помогли попавшей в капкан кунице

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Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы вызволили куницу, застрявшую в капкане возле озера в поселке 8 Марта, сообщает пресс-служба ведомства. За помощью к ним обратились неравнодушные местные жители. Зверек свисал с ветки с раненой лапой.

Спасатели вместе с небезразличным заявителем помогли бедному зверьку: перекусили тросик, сняли с дерева, а затем освободили лапку от капкана. К счастью, серьезные травмы пушистый символ Уфы не получил и сразу же сбежал с места происшествия, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бездомный енот поселился в подъезде одного из домов в районе Северного объезда в Батайске Ростовской области. Местные жители жалуются, что зверек хулиганит по ночам и мешает им спать. Как животное пробралось в подъезд, никто не знает. Жильцы предполагают, что он потерялся, и ищут его хозяина.

До этого стало известно, что жители Новороссийска пожаловались на отказ городских служб в спасении застрявшего на дереве голодного енота. По словам местных жителей, енот сидит на дереве в течение нескольких дней без еды и воды. Глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров сообщил, что такие вызовы никогда не игнорируются, однако в этот раз возникла заминка с подъемником.