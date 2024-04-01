Спасатели отловили ондатру, напугавшую жителей на юге Москвы

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В Южном Бутово спасатели отловили ондатру, которая напугала местных жителей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Там отметили, что животное бегало по подвальному помещению на улице Академика Семенова.

Сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра выехали по заявке на улицу Академика Семенова, — уточнили в пресс-службе.

Жители Южного Бутово приняли ондатру за большую крысу. Прибывшие на место спасатели нашли животное, которое забилось в угол подвального помещения, испугавшись людей. Ондатру поймали, после чего отвезли на ближайший водоем.

Ранее в городе Находке Приморского края школьники спасли собаку, которую зажало бетонной плитой. Подростки обнаружили животное во время прогулки. Самостоятельно достать пса они не смогли, поэтому вызвали МЧС.

До этого в Арсеньеве Приморского края раненая косуля пришла за помощью в детскую поликлинику. Животное нашли лежащим на крыльце медучреждения и вызвали полицию. Косулю поймали и выпустили на территорию заказника.