В Москве загорелся бизнес-центр DM Tower

МЧС России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В строящемся бизнес-центре DM Tower на Новоданиловской набережной в Москве произошёл пожар, горели верхние этажи строения. Кадры прислал в Telegram-канал «Новости Москвы» подписчик. На них видно, как в воздух поднимаются клубы чёрного дыма.

По данным Инфо24, возгорание произошло в одном из офисных помещений бизнес-центра. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

Поступило сообщение о возгорании строительных материалов и утеплителя на кровле строящегося здания на Новоданиловской набережной, — отметили в пресс-службе столичного главка МЧС в ответ на запрос РИА Новости.

На месте работали три пожарных расчёта. По предварительным данным, пострадавших нет. В 15:32 пожар локализован на площади 30 квадратных метров.

В городе Ишиме Тюменской области ранее загорелся крупный торговый центр «Гагаринский». Пламенем было охвачено почти пять тысяч квадратных метров. На месте ЧП работали 43 пожарных и 10 единиц техники, обращений за медпомощью зафиксировано не было. Пожар начался на крыше здания. Причины возгорания не установлены.

Также в Томске произошёл пожар в спортивном комплексе. Площадь распространения огня составила 2500 квадратных метров. Когда первое подразделение спасателей прибыло на место происшествия, они зафиксировали огонь на крыше здания. Пожар удалось потушить. На месте происшествия работали 69 человек и 24 единицы техники.