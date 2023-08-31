В Москве задержали выходца из Чечни на чужой машине с боевым арсеналом Baza: в Москве инспекторы ДПС остановили Mercedes с автоматом и гранатами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выходец из Чечни, 49-летний Магомед был задержан в Москве после того, как инспекторы ДПС нашли в его автомобиле огромный арсенал оружия, сообщает Telegram-канал Baza. В машине марки Mercedes обнаружили автомат Калашникова, 130 патронов и сигнальный пистолет, переделанный под боевой. Более того, в отсеке для аптечки лежали две противопехотные гранаты Ф-1.

По информации канала, машину остановили на Театральном проезде. Вместе с Магомедом в автомобиле находится 37-летний Аслан из Ростовской области. Когда их арсенал обнаружили, последний попытался сбежать от правоохранителей, но его все равно задержали. Тогда же у Аслана нашли пакет с неизвестным белым порошком.

Происхождение найденного оружия неизвестно, однако в процессе разбирательства было установлено, что Mercedes не принадлежит Магомеду или Аслану. Владельцем машины значится 24-летний житель Махачкалы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Донецке несколько человек, которые пытались организовать канал поставок оружия из зоны проведения спецоперации на черный рынок. У одного из фигурантов изъяли четыре автомата АК-74 и АК-12 с боекомплектом, а также гранату Ф-1.