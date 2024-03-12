В Москве водитель устроил погоню с Росгвардией, чтобы впечатлить девушку «Осторожно, Москва»: в столице выпивший водитель устроил погоню с Росгвардией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве водитель на взятом в каршеринг авто устроил погоню с Росгвардией, чтобы впечатлить девушку, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии.

По информации канала, в районе Котловки сотрудники Росгвардии заметили машину, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения, и начали погоню. Вскоре иномарку догнали, за рулем оказался 23-летний молодой человек. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, они эвакуировали авто. Отмечается, что мужчина отказался от медосвидетельствования.

Ранее в Москве водитель автомобиля Jaguar не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов на улице Верхней Масловке. По информации Госавтоинспекции, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. На фото с места видно, что машина вылетела на снег и остановилась.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ДПС применили оружие при задержании нетрезвого 29-летнего жителя города Ломоносова, который за рулем автомобиля Skoda игнорировал требования об остановке. Отмечается, что нарушитель пытался скрыться от полицейских и создал несколько аварийных ситуаций на дороге, грубо нарушив ПДД.