Пьяный водитель устроил ДТП после погони со стрельбой В Петербурге со стрельбой задержали нетрезвого водителя Skoda

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС применили оружие при задержании нетрезвого 29-летнего жителя города Ломоносова, который за рулем автомобиля Skoda игнорировал требования об остановке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России. Отмечается, что нарушитель пытался скрыться от полицейских и создал несколько аварийных ситуаций на дороге, грубо нарушив ПДД.

У дома 147, корп. 2, на улице Народного Ополчения в Петербурге нарядом ДПС был замечен автомобиль «Шкода-Октавия», водитель которого проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение, — сообщается в заявлении.

Уточняется, что инспектор применил табельное оружие на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы и после предупредительного выстрела в воздух вел прицельный огонь по колесам. После Skoda столкнулась с иномаркой Hyundai Solaris, двигавшейся в попутном направлении, нарушителя задержали сразу после ДТП. В крови водителя обнаружили алкоголь. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.

Ранее подозреваемый в торговле запрещенными веществами при проверке документов открыл стрельбу из сигнального пистолета по сотрудникам полиции. Инспекторы заподозрили, что его водительские права фальшивые, и попросили выйти из автомобиля. Подозреваемый отказался выполнять требования правоохранителей и попытался скрыться, сбив одного из сотрудников ДПС и протащив его на капоте.

Затем мужчина бросил машину в лесу и хотел скрыться, отстреливаясь от сотрудников полиции. Правоохранители открыли ответный огонь и задержали подозреваемого. Один из инспекторов получил пулевое ранение руки.