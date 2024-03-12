Водитель Jaguar сбил пешеходов в Москве и застрял в сугробе В Москве водитель Jaguar выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля Jaguar в Москве не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов на улице Верхняя Масловка, сообщила Госавтоинспекция столицы. По информации ведомства, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. На фото с места видно, что машина вылетела на снег и остановилась.

По предварительной информации, на улице Верхняя Масловка в районе дома 22 водитель, управляя автомобилем Jaguar, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, в результате дорожного происшествия два человека получили травмы различной степени тяжести, — заявили в Госавтоинспекции.

Представители ведомства уточнили, что пострадавшим пешеходам оказывается медицинская помощь. Специалисты Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. Информация о состоянии водителя иномарки не уточняется.

Ранее на МКАД грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. На опубликованных кадрах можно заметить, как грузовик с цистерной заносит, после чего она заваливается на бок. До этого в Москве на Кутузовском проспекте возле ТЦ «Океания» столкнулись несколько автомобилей.