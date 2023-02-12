В Москве сожгли внедорожник депутата под окнами его дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве два вандала сожгли внедорожник депутата из Раменского городского округа Сергея Выродова под окнами его дома, сообщает РЕН ТВ. Припаркованный Nissan X-Trail внезапно вспыхнул, после чего пламя перекинулось на стоящий рядом Lexus.

Инцидент произошел на Есенинском бульваре. По данным SHOT, поджог случился около трех часов ночи. Все обстоятельства случившегося и причастных к произошедшему устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что Выродов занимает должность заместителя директора территориального управления «Чулковское» и состоял в Совете депутатов округа. На него возложены обязанности по контролю за благоустройством и ЖКХ вверенного ему округа.

Ранее 18-летний москвич поджег внедорожник с Z-наклейками. По словам хозяина авто, ранее злоумышленник был судим, а символика, прилепленная на стекла и кузов иномарки, буквально «мешала жить» молодому человеку. Преступника задержали.

До этого на северо-востоке Москвы вандалы обстреляли автомобили с Z-наклейкой и георгиевской лентой. Владельцы машин обратились с заявлением в полицию. Они подозревают, что транспортные средства расстреляли неслучайно и злоумышленник выбрал их из-за патриотических знаков.