В Москве разработали уникальный препарат для лечения рака Собянин: в Москве разработали препарат для лечения рака с помощью света

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В Москве разработали препарат для лечения рака с помощью света, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на ранее этапе онкологии лекарство может заменить хирургическое вмешательство.

В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство, — написал Собянин.

Он отметил, что препарат вводят пациенту, который затем накапливается в раковых клетках. После этого он активизируется с помощью светодиодного или лазерного излучения, что приводит к уничтожению опухолей. Мэр добавил, что в будущем планируется выпускать до 40 тысяч флаконов лекарства в год.

Ранее гендиректор по науке НМИЦ радиологии Минздрава России кандидат медицинских наук Петр Шегай заявил, что злокачественные опухоли стали значительно чаще выявлять у людей младше 50 лет. Однако, по его словам, это говорит не об «омоложении» болезни, а об улучшении технологий ранней диагностики, позволяющих эффективнее лечить болезни и снижать смертность от них.

В качестве примера он привел ситуацию с выявлением рака предстательной железы. Сегодня широко применяется тест на определение уровня простат-специфического антигена (ПСА). В результате если раньше к врачу попадали пациенты старше 60 лет на поздних стадиях заболевания, то сейчас благодаря тесту на ПСА врачи «ловят» самые ранние признаки опухоли.