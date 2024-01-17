В Москве пропали таблички с именами жертв сталинских репрессий

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Жители Тверского района в Москве обнаружили, что с домов пропали памятные таблички с именами жертв сталинских репрессий, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В том числе 13 табличек пропали с «Вдовьего дома» на Долгоруковской улице.

Жильцы отметили, что никаких сообщений о проведении реставрации или ремонте они не получали. Установлены мемориальные плашки были 10 лет назад.

В октябре в Тверской области установили бюст Иосифа Сталина на территории мемориала «Медное», посвященного жертвам репрессий. Руководитель комплекса Александр Чуносов назвал размещение памятника логичным решением. Он считает этот бюст отражением эпохи. Помимо Сталина на территории мемориала также присутствуют изваяния Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина и Якова Свердлова. Некоторые пользователи соцсетей назвали экспозицию «пантеоном палачей и убийц».