В Москве поймали камерунца, превращавшего черную бумагу в доллары

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Сотрудники полиции задержали в Москве гражданина Камеруна, который обманывал людей на улице фокусом с черной бумагой и долларами, сообщила представитель МВД Ирина Волк на странице ведомства в Telegram. По ее словам, мужчина красил доллары специальным черным раствором, который пропадает через несколько минут после нанесения, и тем самым доказывал, что может сделать из бумаги деньги. В последний раз его жертва принесла более $23 тысяч в обмен на черную бумагу.

Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Таким образом у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились. <...> Перед встречей с доверчивым мужчиной камерунец нарезал большое количество листов черной бумаги. Передавая их, он сообщил, что минут через сорок краска исчезнет и они превратятся в подлинные купюры. Взамен он забрал свыше $23 тысяч, — сказала представитель МВД.

Камерунцу может грозить до 10 лет колонии по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей.

Ранее брачный аферист из Приморья, обманувший пять «невест» более чем на 10 млн рублей, был осужден в Хабаровске на 11 лет колонии строгого режима. Мужчина знакомился с будущими жертвами на сайте знакомств, представлялся и отставным сотрудником спецслужб, и офицером с боевым опытом, и крупным бизнесменом, а затем вытягивал деньги. Мошенничества 43-летний мужчина организовал, находясь в колонии за тяжкие преступления.