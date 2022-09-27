В Москве «опечатывают» квартиры мобилизованных В Москве сотрудники военкоматов начали «опечатывать» двери квартир, куда не смогли попасть с повесткой о мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сотрудники военкоматов и люди, разносящие повестки о мобилизации в Москве начали клеить записки на двери квартир, в которые они не смогли попасть, сообщает Telegram-канал Baza. В записках содержится просьба связаться с военным комиссариатом.

В Москве сотрудники военкоматов и люди, разносящие повестки, начали «опечатывать» двери квартир, в которые они не смогли попасть, — говорится в сообщении.

Жалобы на подобные действия в основном поступают от жителей Восточного округа Москвы.

Жалобы на нарушения в работе военкоматов в различных регионах появились с самого начала мобилизации. В частности, глава Якутии Айсен Николаев ранее рассказал, что в регионе есть случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о противоречивой работе военных комиссариатов в ходе мобилизации. Она отметила, что военкоматы в некоторых случаях не следуют предписаниям Минобороны РФ. В качестве примера медиаменеджер указала на призывы студентов-очников и отправку повесток людям, которые не попадают под мобилизацию по возрасту.