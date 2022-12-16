В Москве ограничат движение на Кольцевой лини метро со 2 по 7 января

Московский метрополитен ограничит движение на Кольцевой линии в период со 2 по 7 января, сообщает столичный Дептранс в Telegram. Так, со 2 по 4 января поезда будут курсировать только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января — только по часовой стрелке. В ведомстве пояснили, что это необходимо сделать для обновления инфраструктуры станций.

Со 2 по 7 января 2023 года включительно мы временно изменим схему движения на Кольцевой линии метро. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. <...> 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки. 5-7 января поезда будут ходить по часовой стрелке, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что специально выбрали наименее загруженные дни для проведения ремонтных работ. Жителей и гостей столицы призвали пользоваться альтернативными видами транспорта, такими как радиальные линии, Московское центральное кольцо, Большая кольцевая линия, Московские центральные диаметры и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу

Ранее мэр Москвы Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной части работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.

Речь идет о Рублево-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях. По его словам, Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублево-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.