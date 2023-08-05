Кинотеатры Москвы не хотят показывать пиратские «Барби» и «Оппенгеймер»

Фото: Universal Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постер фильма «Оппенгеймер»

Московские кинотеатры отказались показывать пиратские версии голливудских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», передает РИА Новости. В сетях кинотеатров «Люксор», «Синема Парк/Формула Кино», «Москино» и «КАРО» сообщили, что без прокатного удостоверения фильмы не могут быть показаны на большом экране.

В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от министерства культуры, — подчеркнули в пресс-службе «Москино».

Портал 66.ru ранее сообщил, что «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться на экранах российских кинотеатров уже в августе. По данным портала, пиратские копии фильмов привезут из Армении.

По словам очевидцев, стенды-афиши фильмов, которые ставят прямо перед выходом фильмов в прокат, уже появились в Екатеринбурге рядом с кассами кинотеатра в торговом центре «Пассаж». По информации Telegram-канала VODоворOTT, копии фильмов выйдут в российском дубляже.

Российские кинотеатры прекратили показ лицензионных голливудских фильмов после введения санкций со стороны стран Запада. Однако американские новинки поставлялись из Казахстана, что позволило зрителям не пропускать новинки. Как утверждает кинокритик Давид Шнейдеров, власти США предупредили Казахстан о возможных последствиях помощи России с поставкой кинолент, в связи с чем с прокатом «Барби» и «Оппенгеймера» возникли проблемы.

Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 9 июля. Картина стала пользоваться большой популярностью среди зрителей в странах СНГ. По мнению кинокритика Романа Григорьева, это связано не только с привлечением актеров Райана Гослинга и Марго Робби, но и культовым статусом кукол Барби. Кроме того, авторы фильма провели удачный эксперимент, работая над картиной, что привлекло интерес зрителей. Отдельное внимание критик уделил розовому цвету, преобладающему в кадре.