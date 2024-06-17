В Москве начали перекрывать дороги из-за мощных ливней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве начали перекрывать движение по некоторым дорогам из-за сверхинтенсивных осадков, сообщили в столичном дептрансе. Автолюбителям рекомендуют быть внимательнее и выбирать маршруты с учетом перекрытий.

В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение на участке Боровского шоссе в районе дома 13 (в сторону центра и области). <...> Движение временно закрыто на участке улицы Адмирала Корнилова в районе дома 66, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что практически вся неделя в Москве будет ненастной, ожидаются дожди и грозы. По ее словам, наиболее сильные осадки выпадут в понедельник, 17 июня. При этом в столице будет довольно тепло, столбики термометров будут колебаться в диапазоне 22–27 градусов тепла, добавила метеоролог.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев считает, что глобальное изменение климата привело к интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти.