В Москве мужчина подобрал конверт с деньгами и был задержан за кражу Baza: в Москве мужчина украл 780 тысяч рублей, которые обронил прохожий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве водитель Mercedes подобрал конверт с деньгами, который обронил прохожий, передает Telegram-канал Baza. По его данным, в конверте находилось 780 тысяч рублей. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего мужчину за кражу.

По информации канала, инцидент произошел на переходе в переулке Сивцев Вражек. У мужчины выпал конверт, он не заметил этого и пошел дальше, однако водитель мимо проезжавшей машины остановился прямо на переходе и присвоил пропажу себе.

Ранее в Москве местный житель поместил в банкомат 995 тысяч рублей и ушел, не дождавшись уведомления о том, что операция прошла успешно. В итоге аппарат деньги не принял и их украл случайный человек. Пострадавший обратился в полицию, после чего правоохранители быстро отследили «счастливчика», который пришел к банкомату после потерпевшего, и вернули тому средства.

До этого в столице обокрали коттедж директора строительной фирмы. Вор пробыл в доме около часа, он украл металлический сейф с 1 млн рублей, €2 тысячи и тысячу долларов, ювелирные украшения и коллекцию часов, после чего сел в принадлежащий бизнесмену автомобиль Porshe Taycan и уехал с награбленным. Общая сумма ущерба составила 38,7 млн рублей.