Вор без спешки «обнес» дом московского бизнесмена и уехал на его Porsche Вор обокрал коттедж бизнесмена в Москве на 39 млн рублей и уехал на его Porsche

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве обокрали коттедж директора строительной фирмы почти на 39 млн рублей, сообщает РЕН ТВ. По его информации, вор пробыл в доме около часа, после чего сел в принадлежащий бизнесмену автомобиль Porshe Taycan и уехал с награбленным.

Как передает издание, мужчина проник в дом предпринимателя в Большом Свинорье через окно. Он украл металлический сейф с 1 млн рублей, €2000 и $1000, а также ювелирные украшения: золотые кольца с бриллиантами стоимостью порядка 20 млн рублей. Грабитель забрал ящик с коллекцией дорогих часов, после чего угнал стоящую во дворе иномарку, которая стоит 23 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 38,7 млн рублей.

У бывшего главы управы московского района Северное Медведково ранее украли крупную сумму денег и дорогие часы, которые хранились в сейфе в его квартире. На месте украденного вор оставил фальшивые купюры и поддельные часы.

Ранее трое молодых людей украли из московского ЦУМа два головных убора общей стоимостью 130 000 рублей. Воры пришли в бутик бренда Brunello Cucinelli и пытались вынести из магазина капор за 77 900 рублей и шапку за 49 950 рублей, но на выходе сработала антикражная система. Двоих злоумышленников удалось задержать на месте, а третий смог сбежать вместе с украденными вещами.