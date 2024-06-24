В Москве мать бросила новорожденного в одном из подъездов

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В Москве мать бросила новорожденного ребенка в подъезде одного из домов на Рязанском проспекте, сообщили в столичной прокуратуре. Мальчик, оставленный на четвертом этаже, доставлен в больницу. Личность женщины в данный момент устанавливают.

По предварительным данным, в подъезде малыша оставила женщина, являющаяся его матерью. Ее личность устанавливается. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и личности матери младенца, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении.

Ранее в Архангельске школьница смогла незаметно для всех родить в туалете торгового центра. Вместе с 18-летним отцом новорожденного она выкинула ребенка в лесу и девять месяцев вынашивала тайну своего поступка. Но в итоге девочка проговорилась о преступлении подругам и показала им видео с новорожденным в туалетной кабинке. В итоге видео дошло до правоохранителей.

2 июня жительница Москвы ночью гуляла со своим маленьким сыном, а затем села в автомобиль и уехала, оставив коляску на улице. Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что женщина была задержана. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.