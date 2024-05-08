Родила на унитазе и выкинула в лесу: школьница сняла убийство сына на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельске школьница смогла незаметно для всех родить в туалете торгового центра. Вместе с 18-летним отцом новорожденного она выкинула ребенка в лесу и девять месяцев вынашивала тайну своего поступка. О подробностях дела читайте в материале NEWS.ru.

Унитаз в ТЦ вместо родильного блока

В августе 2023 года в Архангельске несовершеннолетняя родила ребенка в туалете торгового центра «Макси», после чего вместе с 18-летним парнем выбросила новорожденного в лесу. 15-летняя школьница сняла произошедшее на камеру. В отношении девушки и ее парня возбудили уголовное дело.

Новоиспеченные родители завернули ребенка в футболку, вынесли его из торгового центра и оставили под кустами в ближайшем лесу. Подростки могли избежать наказания, если бы сама школьница не выложила ролик на своей странице в соцсетях, где его увидела другая ученица. Девятиклассница рассказала обо всем полиции.

18-летнего парня уже задержали по подозрению в убийстве младенца. Полицейские готовятся задержать несовершеннолетнюю мать ребенка. Известно, что девушка живет в неблагополучной семье и нередко прогуливала школу.

Папа не готов к семейной жизни

Источник NEWS.ru рассказал, что на убийстве ребенка настоял именно его отец. 18-летний юноша объяснил это тем, что они еще молодые и не готовы воспитывать детей. Кроме того, пара не имела достаточно средств.

«Подругам она сказала, что от ребенка ее попросил парень избавиться. Потому что они еще молодые и не готовы и денег у них нет», — сказал источник.

При этом он уверен, что родители школьницы вряд ли стали бы помогать ей с воспитанием ребенка из-за своего маргинального образа жизни.

Выкидыш или роды? Что думает акушер

На опубликованных в соцсетях кадрах девочка сняла на видео себя, унитаз в крови и еще живого младенца. По информации 29.RU, тело младенца не нашли, следователям предстоит выяснить, где конкретно он умер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Акушер-гинеколог Ренат Курбанисмаилов изучил видео и предположил, мог ли ребенок выжить, если бы его сразу нашли после того, как подростки-родители выкинули его в лесу.

«По данному видео определить точный срок сложно. Однако можно сказать, что примерный срок, вероятнее всего, больше 22 недель. А если рождение происходит позже этого срока, у малыша есть сердцебиение, дыхание и он больше 500 граммов, то он по законам Российской Федерации является „ребенком“. Поэтому, скорее всего, Следственный комитет и завел уголовное дело. Если же будет судмедэкспертиза и она покажет, что срок беременности был меньше 22 недель, то это уже будет считаться поздним выкидышем», — говорит врач.

Акушер добавляет, что домашние роды в принципе чреваты осложнениями и для ребенка, и для матери. В этом случае девушка была еще и несовершеннолетней. Хотя девочка с большой вероятностью может в 15 лет родить здорового ребенка, но все же, полагает доктор, безопаснее рожать после наступления 18 лет.

«Домашние роды — это всегда опасно. И мы советуем всем обращаться в родильные дома. И если такой малыш появляется на свет сроком более 22–23 недель, весом 500 граммов, с сердцебиением и дыханием, его вполне могут выходить в перинатальном центре, которых достаточно по России в разных регионах. Конечно, если бы это произошло под контролем медиков, то вероятность благоприятного исхода была бы выше», — сказал Курбанисмаилов.

Читайте также:

Под Тверью студентка родила в туалете и заколола ребенка ножницами

«Запихнула в пакет»: подруга раскрыла подробности убийства младенца в Твери

Россиянка изрезала сына разбитой бутылкой и сняла это на видео