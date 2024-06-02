В Москве задержали женщину, бросившую маленького сына ночью на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы ночью гуляла со своим маленьким сыном, а затем села в автомобиль и уехала, оставив коляску на улице, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Женщина была задержана. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Очевидцем происшествия стала местная жительница. После того как мать скрылась из виду, она позвонила в полицию.

Она рассказала, что, выйдя ночью из подъезда, обратила внимание на неизвестную девушку с коляской. Молодая мама вела себя неестественно, передвигалась неуверенно, чуть не перевернула коляску. Затем села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении, оставив коляску с ребенком, — пояснила Волк.

Машину и саму женщину вскоре обнаружили в районе Марфино. Внятно объяснить свои действия она не смогла. Полицейские составили административные протоколы по статьям 12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и 12.3. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения». Мальчика 2022 года в сопровождении бабушки передали в медицинское учреждение.

Проверка проводится и в отношении жительницы поселка Васильки Калужской области, которая украла у подруги пятилетнюю дочь, чтобы съездить с ней в гости к сестре из Подмосковья. При этом о пропаже ребенка в полицию сообщила не мать, а сестра. Всего в семье пять детей.