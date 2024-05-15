Женщина украла у подруги дочь, чтобы показать девочку сестре из Подмосковья Под Калугой женщина украла у подруги дочь и пыталась сбежать в Подмосковье

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В поселке Васильки Калужской области 14 мая местная жительница украла у подруги пятилетнюю дочь, чтобы съездить с ней в гости к сестре из Подмосковья, рассказал журналист Евгений Серкин в своем Telegram-канале. Женщину удалось выследить, благодаря свидетельским показаниям водителя такси, который вез женщину и ребенка. Подозреваемая по пути в Московскую область появилась в обнинском торговом центре, чтобы переодеть украденную девочку.

Около четырех утра девочку удалось найти в деревне Ивантеевка. По предварительным данным ситуация складывалась следующим образом: мама с девочкой была в гостях у подруги. Взрослые отдыхали и выпивали. В какой-то момент подруга матери решила поехать в гости к сестре и взяла ребенка с собой, по дороге заехали купить новую одежду в ТЦ в Обнинске, — рассказал Серкин.

Журналист отмечает, что девочка воспитывается в неблагополучной семье, где кроме похищенной живут еще пятеро детей. О пропаже девочки сообщила не сама мать, а ее сестра.

Ранее в Краснодаре 36-летняя мать оставила в магазине трехлетнюю дочь и попыталась сбежать из региона. В Москве ее задержали и доставляют обратно на Кубань. До этого женщина с ребенком поругалась с матерью, у которой жила в Сургуте, и ушла с дочкой из дома. Пожив в нескольких городах и оставшись без денег, она решила оставить ребенка на произвол судьбы.