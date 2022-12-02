В Москве ликвидирован пожар на Микояновском мясокомбинате

Фото: t.me/mchs_official

Фото с места происшествия

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве ликвидирован в 23:04. Возгорание произошло на пятом этаже и крыше здания, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

На данный момент идет проливка и разбор конструкций, на наличие возможных очагов проверяются еще два этажа. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 12 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание компрессорных установок на крыше здания.

Установление обстоятельств и причин пожара в здании контролирует столичная прокуратура. По факту происшествия будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пожару в здании Микояновского мясокомбината по улице Талалихина, 41, присвоен II ранг сложности из пяти. Обсуждался вопрос и привлечении к тушению огня вертолета.