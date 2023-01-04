В Москве эвакуировали ТЦ «Мега Белая дача»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ «Мега Белая дача», передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Посетителей попросили срочно покинуть торговый центр через эвакуационный выход и отойти подальше от здания.

На место прибыли машины МЧС и кинологи.

3 января из столичного торгового центра «Водный» эвакуировали 1500 человек из-за сообщения о минировании здания. Прибывшие на место оперативники не нашли опасных предметов.

В канун Нового года в Москве также эвакуировали посетителей московских торговых центров «Ривьера» и «Речной». До этого сообщалось об эвакуации порядка 2600 человек из Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной из-за угрозы взрыва.

Утром 28 декабря в Тверском и Зюзинском районных судах Москвы прошла экстренная эвакуация людей после сообщений о минировании. По данным СМИ, также сообщения о минировании поступили в Симоновский, Дорогомиловский, Мещанский, Нагатинский и Тимирязевский районные суды Москвы.