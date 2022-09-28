MK.RU: директор дочерней компании РЖД покончил с собой в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве директор по коммуникациям одной из дочерних фирм Российских железных дорог 52-летний Павел Пчельников, предположительно, покончил жизнь самоубийством, сообщает MK.RU. По информации издания, его тело было обнаружено 28 сентября в 06:30 утра в его квартире на Коломенской набережной.

Тело находилось на балконе. Характер травм позволил предположить, что коммерсант покончил с собой. Погибший занимал пост директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» (специализация — грузовые перевозки), — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В июле в поселке Пески Выборгского района Ленинградской области обнаружили мертвым руководителя подрядчика «Газпрома» — логистической компании «Астра-Шиппинг» — 61-летнего Юрия Воронова. Его тело было найдено в бассейне дома в коттеджном поселке «Морские террасы». Причиной смерти могла стать потеря значительной суммы денег.

Ранее стало известно, что бывший комиссар Скотленд-Ярда Малькольм Бейкер, занимавшийся расследованием смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, предположительно, свел счеты с жизнью. Его останки обнаружили в коттедже в графстве Сомерсет, где вечером 14 сентября произошли взрыв и пожар, в результате чего обрушились крыша и часть стен.