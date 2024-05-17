Путину рассказали интересную подробность о панде Катюше Путину сообщили, что панда Катюша родилась в Московском зоопарке по любви

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила главе государства Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену, что панда Катюша родилась по любви. По словам Акуловой, которые приводит ТАСС, детеныш в настоящее время находится в зоопарке в надежных руках, как и ее родители.

В прошлом году мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытных пар. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка, — заявил Акулова.

По данным РИА Новости, материнский инстинкт у мамы Катюши оказался очень сильным. Она долго не отпускала дочку, подчеркнула Акулова.

Китай в мае 2019 года передал панд Диндин и Жуи России. Их разместили в Московском зоопарке. В конце августа прошлого года родился первый в истории РФ детеныш большой панды. После голосования в проекте «Активный гражданин» животное решили назвать Катюшей.

Ранее гендиректор зоопарка делилась роликами, на которых Катюша осваивает бассейн. На одном из видео детеныш сначала подкрадывается к умывающейся под потоком воды Диндин, а потом убегает к искусственному пруду и погружается в него. Когда к малышке поспевает мама, она выходит из бассейна и играючи преследует родителя.