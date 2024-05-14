Ребячество панды Катюши в новом бассейне попало на видео Водные процедуры панды Катюши с мамой Диндин в новом бассейне попали на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

В Московском зоопарке панда Диндин вместе с маленькой дочкой Катюшей исследовали новый бассейн. Генеральный директор учреждения Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале видео водных процедур животных. На кадрах Катюша сначала подкрадывается к умывающейся под потоком воды Диндин, а потом убегает к искусственному пруду и погружается в него. Когда к малышке поспевает мама, она выходит из бассейна и играючи преследует родителя.

Пока дочка продолжает осваивать вольер, у мамы водные процедуры. Но и Катюша проверила новый бассейн, — написала Акулова.

На фоне можно услышать восторженные восклики детей. Их удивило, что Катюша «пошла мыться», а затем вовсе решила окунуться в бассейн. Взрослые, в свою очередь, посоветовали маме следить за дочкой.

Ранее панда Катюша получила съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки и попробовала его на вкус. Акулова опубликовала видео, в котором животное после вручения презента отвернулось от камеры, помахивая лапкой.

Гендиректор Московского зоопарка также поделилась видео, на которое попали ночные шалости Катюши. Панда начала грызть и обнимать бревенчатую лесенку, пока ее мама Диндин отсыпалась в стороне.