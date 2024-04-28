В московском лесу нашли скелет человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скелетированные останки человека обнаружили в лесу вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратура. По данным ведомства, по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Экспертам предстоит установить причины смерти.

В лесном массиве вблизи п. Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завершились поиски 14-летней школьницы, пропавшей 26 апреля. Тело девочки обнаружили у подножия стометровой скалы на Айских притесах у реки Ай, она разбилась. Чтобы добраться до тела подростка, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Сотрудникам регионального управления Следственного комитета предстоит выяснить, как девочка школьница оказалась на скалах и погибла.

До этого стало известно, что в Нижегородской области обнаружили тело мужчины, которого искали с октября 2023 года. Останки нашли в шлюзах реки Кугунер под Шахуньей. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства и причины его смерти.