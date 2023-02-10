В доме в центре Москвы обрушился потолок

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В подъезде многоквартирного дома в центре Москвы по адресу: Земляной Вал, 39/1с1, обрушился потолок, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Земляной Вал, 39/1с1, обрушение потолка в подъезде жилого дома. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Ранее на юго-западе Москвы загорелся многоквартирный дом. Площадь пожара составила 65 кв. м. В огне погибла женщина, еще пять человек были спасены.

В Уфе жертвами пожара в бревенчатом двухэтажном 15-квартирном доме стали два человека. Кроме того, пострадала 75-летняя женщина, она была госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В начале февраля сообщалось, что при тушении пожара в частном доме на территории поселка Ашукино в Московской области погиб сотрудник Мособлпожспаса. По данным СМИ, трагедия случилась с командиром отделения пожарной части в Подмосковье. На него в ходе ликвидации возгорания обрушились конструкции.