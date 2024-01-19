В Марьино водитель «Нивы» протаранил остановку с людьми ГИБДД: пять человек пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Марьино мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Нива», протаранил остановку общественного транспорта, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГИБДД столицы. В результате ДТП, произошедшего на Новочеркасском бульваре, пострадали пять человек.

Водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились пешеходы. В результате наезда пострадали пять человек, — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге. В результате столкновения пострадали пять человек. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы.

До этого в Северной столице самосвал наехал на пенсионерку неподалеку от станции метро «Приморская». Пострадавшую госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами. Инцидент произошел у дома № 42 на Наличной улице в Василеостровском районе города. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидца, женщина переходила дорогу, направляясь к трамваю.