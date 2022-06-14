В Кремле заявили, что Путин не планирует переговоров с Эрдоганом

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Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что при необходимости такой разговор может быть быстро согласован.

Пока в графике у президента [Владимира Путина] нет, но разговоры с Эрдоганом по мере необходимости появляются в графике весьма оперативно. В настоящий момент такой договоренности нет, — заявил Песков.

Ранее Эрдоган заявил, что планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой и украинским лидером Владимиром Зеленским. Турецкий президент намерен обсудить вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины.

Вопрос создания безопасного коридора был поднят 8 июня, во время переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Ранее Путин заявлял, что Москва готова гарантировать выход судов, груженых украинским зерном, даже через те порты, которые в ходе спецоперации успели перейти под контроль РФ. При этом глава государства отмечал, что сначала нужно разминировать гавани, и эта задача должна лечь на плечи официального Киева.