В автобусах Москвы убрали объявления с призывами к мигрантам идти в ВС РФ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В автобусах Москвы перестали транслировать сообщения для мигрантов на их национальных языках с призывами вступать в российскую армию в обмен на упрощенное получение гражданства, сообщила в беседе с ТАСС пресс-служба ГУП «Мосгортранс». Ранее подобные сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках транслировались в общественном транспорте, следующем в сторону центра для мигрантов «Сахарово» в Новой Москве.

Сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках были размещены по обращению руководства миграционного центра «Сахарово» в автобусах маршрутов МЦ1, МЦ2 и МЦ3 сроком на два месяца. В настоящее время сообщения сняты с эфира, — рассказали в «Мосгортрансе».

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что в Совете при президенте России по развитию гражданского общества предложили обязать служить в армии «новых граждан» страны — выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Он добавил, что в случае отказа иммигранта и членов его семьи ждет лишение российского гражданства.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для поступления иностранных граждан на военную службу. По его словам, власти сделают все, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.