Участник СВО подрался в Москве с мужчиной из-за никаба на женщине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в одном из магазинов «Ашан» участник СВО предъявил претензию семейной паре, где женщина была в никабе, передает Telegram-канал Readovka. Молодой мужчина заявил, что хождение в мусульманской одежде, покрывающей всю голову кроме глаз — незаконно. Спутник женщины в никабе завязал драку с мужчиной. Все происходящее девушка в никабе записывала на камеру мобильного телефона.

В никабе нельзя ходить. Незаконно, — заявил мужчина на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

На голове у участника СВО была кепка с нашивкой с изображением Иисуса Христа.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, которые в вагоне метро сделали замечание девушке в мусульманском никабе. Девушка в метро сняла видео, как к ней подошел молодой человек и призвал не носить религиозную одежду. Москвича пытались успокоить другие пассажиры, но тот продолжал настаивать на своем. На защиту девушки встал мужчина, который заявил, что она может одеваться, как хочет. Позже в отношении мужчин было заведено уголовное дело о возбуждении ненависти по религиозному признаку.

Председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов в комментарии NEWS.ru заявлял, что уголовное наказание в такой ситуации — чрезмерно.