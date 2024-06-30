Сотни пассажиров застряли во Внуково SHOT: 320 пассажиров не могут вылететь из Москвы в Анталью уже пять часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержка рейса Москва — Анталья произошла в столичном аэропорту Внуково, вылета ожидают 320 пассажиров, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, туристов не отправляют уже более пяти часов.

Канал уточнил, что рейс принадлежит авиакомпании Azur Air. Вылет должен был состояться еще в 03:15. Пассажиры жалуются, что сперва они просидели более получаса в душном самолете без кондиционера, после чего их вернули в здание аэропорта.

На опубликованных кадрах видно, как люди измученно ожидают вылета. При этом россияне пожаловались, что рейс переносили около десяти раз, каждый раз откладывая его на 30 минут. Как отметил канал, самолет по-прежнему не вылетел. При этом накануне этот же Boeing 767-300 был задержан на пять часов, тогда в нем также не работали кондиционеры.

Ранее в Челябинске произошла незапланированная посадка самолета авиакомпании «ЮТэйр», летевшего из Москвы в Тюмень. По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной остановки стала нехватка топлива.

До этого в Москве произошла массовая задержка поездов на МЦД-2. По информации СМИ, причиной стала авария с человеком, электричка наехала на мужчину.