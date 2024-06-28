Названа причина экстренной посадки рейса Москва — Тюмень в Челябинске Рейс «ЮТэйр» Москва — Тюмень экстренно сел в Челябинске из-за нехватки топлива

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», совершавший перелет из Москвы в Тюмень, совершил незапланированную посадку в Челябинске, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что причиной экстренной остановки послужила нехватка топлива.

28 июня 2024 года при выполнении рейса ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» №ЮТ-453 сообщением Москва — Тюмень экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту г. Челябинск в связи с недостаточным остатком топлива на судне, — сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что посадка была произведена в 00:25 мск, возобновил полет борт через шесть часов и 20 минут. Отмечается, что необходимые услуги пассажирам оказаны, однако Сургутская транспортная прокуратура проведет надзорные мероприятия по этому эпизоду.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что самолет Ан-24, на борту которого находились 20 человек, повредил шасси при посадке в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. На борту были четыре члена экипажа и пассажиры. В результате происшествия никто не пострадал. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Камчатской транспортной прокуратуре.