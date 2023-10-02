Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами на северо-востоке Москвы

Фото: @mosgibdd77

На северо-востоке Москвы три человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в Telegram-канале столичного ГИБДД. Авария произошла на внутренней стороне 90 километра МКАД. Опубликовано видео с места инцидента.

По предварительным данным, <...> водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на два транспортных средства, стоящих в крайней левой полосе по причине мелкой аварии, после чего столкнулся еще с двумя автомобилями, — сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

На кадрах с места аварии видно поврежденную машину такси и легковушку Hyundai.

Пострадавших доставили в медучреждения с различными травмами.

Ранее в Подмосковье в городском округе Щелково попал в аварию автобус, перевозивший учеников православной гимназии «Ковчег». В учреждении сообщили, что врачи осмотрели детей на месте, серьезных травм никто не получил. За рулем автобуса был родитель одного из учеников, которому стало плохо во время движения. Перед этим очевидица рассказала, что ни дети, ни водитель не пострадал в результате ДТП. По ее словам, это произошло около 8 утра, последствия падения автобуса в кювет смягчили деревья.