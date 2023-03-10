«Топите печки»: синоптик предупредил о двадцатиградусных морозах в выходные Синоптик Шувалов заявил, что 10 марта в столичном регионе ожидаются морозы до минс 20 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суровые морозы ожидаются в ночь с 10 на 11 марта в Москве и Подмосковье, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что к воскресенью воздух прогреется до четырех градусов тепла и мокрый снег сменится дождем.

Топите печки, в ночь с пятницу на субботу в Москве и Подмосковье ожидаются суровые морозы. Так, температура может упасть до минус 20 градусов. В тоже время к воскресенью воздух сильно прогреется, а столбик термометра встанет на отметке в 4 градуса тепла. Также в субботу начнет идти мокрый снег, правда уже в воскресенье он сменится дождем, — заявил Шувалов.

Ранее Шувалов сообщил о резком скачке температуры 8 марта. По его словам, с утра в столице будет морозно, до 10–12 градусов на столбике термометра, а после обеда воздух прогреется до нуля градусов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.