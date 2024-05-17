Суд заочно арестовал обвиняемую в оправдании терроризма Маршенкулову

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Залина Маршенкулова

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и активиста феминистического движения Залину Маршенкулову, сообщает РИА Новости. Ее обвиняют в оправдании терроризма после публикаций о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Удовлетворено ходатайство о заочном аресте Маршенкуловой З. Х., — сообщили в суде.

Ранее Маршенкулову объявили в розыск в России, сейчас она проживает в Германии. Адвокат Сергей Жорин указал на низкие шансы экстрадиции Маршенкуловой, поскольку после начала спецоперации Москве стало поступать много отказов. По его словам, если человека вносят в базу розыска Интерпола, то решение о передаче подозреваемого принимает суд.

Кроме того, сообщалось, что бывший министр юстиции Украины и экс-член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Павел Петренко объявлен в розыск. Отмечается, что он проходит по уголовной статье, какой именно — не уточняется. В конце 2023 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Петренко за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе.