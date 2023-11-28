Суд отправил в СИЗО экс-замгубернатора Петербурга Суд в Москве отправил в СИЗО экс-замгубернатора Петербурга Лавленцева

Фото: Белинский Юрий/ТАСС

Владимир Лавленцев

Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Бывшего чиновника, подозреваемого в мошенничестве, перевели в СИЗО. Это произошло после того, как следователи добавили в обвинение еще один эпизод мошенничества и растрату в особо крупном размере.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу <...> до 17 декабря, — говорится в сообщении суда.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013-го по октябрь 2014 года. Затем он стал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО. Кроме того, Лавленцев значится совладельцем компаний, занимающихся строительством «СКА Арены». Комплекс должны были ввести в эксплуатацию осенью 2022 года, но этого так и не произошло.

С июля 2023 года он находился под домашним арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В материалах дела говорится, что сумма похищенных средств составляет около 3 млрд рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.